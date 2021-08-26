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Дисковая шлифовально-полировальная машина с подачей воды MESSER M3017
29 831 ₽
Новинка
Гайковерт сетевой ударный Messer IW-600
47023 ₽
Новинка
Двигатель алмазного бурения Messer DM-130
55 300 ₽
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Электрический вытяжной заклепочник MESSER PCR144A
39 438 ₽
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Штроборез Messer T1556
35 529 ₽
НАШИ НОВОСТИ
26 Фев
Весенняя АКЦИЯ на комплекты алмазного бурения KEOS
ВНИМАНИЕ! С 26 февраля 2025 года в нашем интернет-магазине проходит ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ на комплекты для алмазного бурения КЕОС. ...
07 Окт
Экспедиция Федора Конюхова и Игоря Потапкина
5 августа 2022 в 15:40 экипаж Конюхов-Потапкин совершил взлёт. Импровизированная взлётная полоса длиной всего 100 м проходила в...
15 Мар
Шлифовка и полировка машиной MESSER M3337
Барабанная шлифовально-полировальная машина MESSER M3337 На судостроительный завод в Прибалтике нашим специалистом было подобрано обор...