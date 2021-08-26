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ХИТЫ ПРОДАЖ

Прямая шлифовальная машина MESSER M3338
Прямая шлифовальная машина MESSER M3338

Прямая шлифовальная машина MESSER M3338

11 120 
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Двигатель алмазного бурения MESSER DM-150
DM-150_02

Двигатель алмазного бурения MESSER DM-150

40 602 
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Гайковерт сетевой ударный MESSER IW-600 (1000Нм)
Гайковерт сетевой ударный MESSER IW-600 (1000Нм)

Гайковерт сетевой ударный MESSER IW-600 (1000Нм)

50 314 
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Купить ударный гайковерт
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Гайковерт сетевой ударный Messer 636C (1100Нм)

55 750 
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Аккумуляторный резьбовой заклепочник MESSER M2000 (М6) с двумя Li-Ion аккумуляторами
m2000-04

Аккумуляторный резьбовой заклепочник MESSER M2000 (М6) с двумя Li-Ion аккумуляторами

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64 864 
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Купить бетонорез MESSER KX600
Электрический резчик MESSER KX-600 (с направляющей рельсой) 10-40-600

Электрический бетонорез Messer KX600 + шина 2,4м диск 600мм (глубина реза 260мм)

89 126 
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Магнитный сверлильный станок MESSER DX35
dx-35-4

Магнитный сверлильный станок MESSER DX35

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98 182 
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Комплект алмазного бурения MESSER DM350E-P
DM350E-P_09

Комплект алмазного бурения MESSER DM350E-P

106 458 
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Дисковая шлифовально-полировальная машина с подачей воды MESSER M3017

29 831

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Гайковерт Мессер ИВ-600
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Гайковерт сетевой ударный Messer IW-600

47023

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Двигатель алмазного бурения Messer DM-130

55 300

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Электрический вытяжной заклепочник MESSER PCR144A

39 438

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Штроборез Messer T1556

35 529

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